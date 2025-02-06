В России за первые сутки работы реестра выявили семь тысяч иностранцев-нарушителей

МВД РФ выявило за сутки работы реестра свыше 7 тысяч иностранцев-нарушителей

В России за первые сутки работы реестра контролируемых лиц полицейские выявили свыше семи тысяч иностранцев-нарушителей. Такие данные привела официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Правоохранители проверили более 62 тысяч иностранных граждан. В результате проверки установлено, что 55,5 тысячи лиц не находятся в реестре.

Ранее в МВД пояснили, что данные иностранцев попадут в реестр контролируемых лиц в том случае, если у них истечет срок временного пребывания или разрешения на временное пребывание.