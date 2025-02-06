В российской школе мышь упала на детей с потолка в столовой

В школе Ялуторовска мышь упала на детей с потолка в столовой

В столовой школы города Ялуторовска Тюменской области на детей с потолка упала мышь. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «ЧС Тюмень».

Речь идет о школе №4. Во время обеда дети заметили мышь. На записи, сделанной учениками, видно, как та бегает между тарелок и стаканов. При этом детям пришлось прервать свой обед и отойти от стола, чтобы не столкнуться с незваной гостьей.

«Примите уже меры к школьной столовой города Ялуторовска. Мало того, что тараканы ходят в кабинетах, так еще и мыши падают с потолка во время обеда», — пожаловался на происходящее в учебном заведении местный житель. В связи с инцидентом прокуратура Тюменской области начала проверку.

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