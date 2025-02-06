В сети перечислили самые трудновыполнимые секс-приемы из порно

Пользователи сети рассказали, какие секс-приемы из порно считают самыми трудно выполнимыми и опасными. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пошутили, что в жизни невозможно повторить оргии, которые показывают в порно, так как с большим количеством участников тяжело договориться о встрече.

Я не могу свести графики пяти человек для игры в «Подземелья и драконы», а вы хотите устроить оргию? poxtart пользователь Reddit

Еще один пользователь обратил внимание на то, что мужчинам трудно долго держать женщину на руках и заниматься при этом сексом стоя.

Когда я беру партнершу на руки, первые десять секунд проходят великолепно. Затем мне приходится контролировать свое дыхание, чтобы она не слышала, как я борюсь за свою жизнь Guava_ пользователь Reddit

Человек, работающий стюардом, отметил, что секс в туалетных кабинках самолетов тоже практически невыполним.

Уборные на борту отвратительны, а стены толщиной с картон. Каждый человек в этом самолете будет в курсе, что вы делаете, почти все будут пялиться, когда вы вернетесь, и, скорее всего, вас больше никогда не пустят снова на рейс этой авиакомпании flyboy8422 пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, поддерживающие сексуальную активность после 70 лет, рассказали о своей интимной жизни. Многие люди рассказали, что их секс стал лучше, но период восстановления после полового контакта увеличился.