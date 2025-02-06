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09:57, 6 февраля 2025Мир

В США испугались утечки секретной информации из-за письма ЦРУ

NBC News: ЦРУ отправило властям США незасекреченное письмо с именами сотрудников
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отправило в управление кадров правительства США незасекреченное электронное письмо со списком сотрудников, что вызвало опасения среди бывших сотрудников ведомства. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Любая достойная иностранная разведывательная служба могла бы применить исследовательские и аналитические инструменты, чтобы сопоставить эти имена и инициалы с другими публичными записями для идентификации и преследования многих из них», — заявил телеканалу бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

В письме указаны имена и первые инициалы фамилий тех, кто был нанят за последние два года. Как отмечают источники, в списке перечислены сотрудники, все еще находящиеся на испытательном сроке, который в ЦРУ «может длиться годами».

Ранее в ЦРУ предложили всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию. Отмечается, что такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных президентом США Дональдом Трампом задач по сокращению федерального правительства. Кроме того, ЦРУ также приостановило прием соискателей на работу.

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