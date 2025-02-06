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10:58, 6 февраля 2025Мир

В США выступили против закрытия оскандалившегося агентства

CNN: Бывшие руководители USAID выступили против закрытия агентства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывшие руководители Агентства США по международному развитию (USAID) выступили против закрытия ведомства. Об этом сообщает CNN.

«Мы считаем, что USAID и программы американской помощи иностранным государствам жизненно важны для интересов нашего государства и что сотрудники агентства хорошо послужили каждому из нас», — заявили пять бывших руководителей ведомства из Республиканской и Демократической партий.

Кроме того, они призвали Конгресс США «оперативно защитить уставную роль» агентства. По их мнению, «попытки ослабить или уничтожить USAID не пойдут на пользу ни одной из партий и нанесут ущерб всем американцам».

Ранее стало известно, что Украина, начиная с 2022 года, стала крупнейшим бенефициаром USAID, получив 27,2 процента средств. Всего за три года ведомство выделило Киеву 32,4 миллиарда долларов.

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