В США выступили против закрытия оскандалившегося агентства

CNN: Бывшие руководители USAID выступили против закрытия агентства

Бывшие руководители Агентства США по международному развитию (USAID) выступили против закрытия ведомства. Об этом сообщает CNN.

«Мы считаем, что USAID и программы американской помощи иностранным государствам жизненно важны для интересов нашего государства и что сотрудники агентства хорошо послужили каждому из нас», — заявили пять бывших руководителей ведомства из Республиканской и Демократической партий.

Кроме того, они призвали Конгресс США «оперативно защитить уставную роль» агентства. По их мнению, «попытки ослабить или уничтожить USAID не пойдут на пользу ни одной из партий и нанесут ущерб всем американцам».

Ранее стало известно, что Украина, начиная с 2022 года, стала крупнейшим бенефициаром USAID, получив 27,2 процента средств. Всего за три года ведомство выделило Киеву 32,4 миллиарда долларов.