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12:51, 6 февраля 2025Мир

В США заявили о расколе из-за действий Илона Маска

Wired: В администрации Трампа назрел раскол из-за деятельности Маска
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Matt Rourke / AP

Деятельность американского предпринимателя Илона Маска, включая руководство им Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) вызывает раскол в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Wired со ссылкой на источники.

«Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE начинается раскол», — отмечается в материале.

При этом один из источников указал, что деятельность Маска не раздражает самого Трампа, а скорее не нравится его окружению. Подобная «самоуверенность» миллиардера и главы DOGE может привести к гипотетическому конфликту с администрацией 47-го президента США.

Ранее журнал Time сообщал, что политика Маска по сокращению числа государственных служащих вызвала желание у ряда чиновников бежать из США. В частности, страх у чиновников вызвала идея Маска предложить им уволиться, но с правом на сохранение зарплаты до 30 сентября. По их словам, подобное предложение является «подозрительно привлекательным», из-за чего многие не хотят в него верить.

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