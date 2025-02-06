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17:35, 6 февраля 2025Мир

В СВР напомнили США о совместной борьбе с нацизмом

СВР опубликовала видео, напоминающее американцам о совместной борьбе с нацизмом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала на своем официальном сайте видео-обращение к гражданам США, в котором напомнила о совместной борьбе двух стран с нацизмом во время Второй мировой войны.

«На фоне предпринимаемых ЦРУ США неуклюжих попыток по вербовке российских граждан при помощи примитивных видеороликов, изображающих Россию в духе заезженной голливудской "киноклюквы", СВР опубликовало обращение к американцам, для которых любовь к своей Родине и идеалы свободы — это не пустой звук», — отметили в разведывательном ведомстве.

В СВР выразили уверенность, что, несмотря на «тщетные попытки ЦРУ», российский и американский народы не забыли историю совместной борьбы с нацизмом. Кроме того, в ведомстве отметили, что видеообращение «напоминает не только о прошлом, но и предлагает варианты будущего».

22 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что нельзя забывать тот факт, что Россия помогла американским военным выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом «60 миллионов жизней».

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