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08:20, 6 февраля 2025Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали командира ВСУ с позывным Енот

Поддубный: На покровском направлении уничтожен командир ВСУ Емец в позывным Енот
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

На покровском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) был уничтожен один из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Емец с позывным Енот. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Командир одного из штурмовых подразлений 110-й ОМБр ВСУ. В терроре жителей Донбасса он принимал участие с 2014 года. Отметился в Иловайске и Дебальцево», — уточнил военкор. По его словам, вместе с Емецем на покровском направлении было ликвидировано еще много живой силы противника.

Ранее на Украине заявили о массовом отъезде колумбийских наемников на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на фронте. Сообщается, что некоторые из них пытались досрочно расторгнуть контракт.

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