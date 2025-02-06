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10:19, 6 февраля 2025Ценности

Виктория Боня сравнила себя с женой Канье Уэста на фото в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фанатам фото в откровенном образе и сравнила себя с женой американского рэпера Канье Уэста, австралийским дизайнером Бьянкой Цензори. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала в кружевном прозрачном наряде, включающем платье и боди, сквозь ткань которого просвечивал бюстгальтер. При этом инфлюэнсерша дополнила свой внешний вид черным пиджаком и подобрала к образу зеленую кожаную сумку. Она сделала яркий макияж с графичными стрелками и уложила волосы в пучок.

«Бьянка на минималках», — подписала знаменитость пост и сопроводила его треком упомянутого артиста под названием Flashing Lights («Мигающие огни»).

Ранее Виктория Боня назвала условие для ежедневного публичного обнажения. Тогда телезвезда призналась, что готова ходить без одежды, если у нее появится супруг, подобный Канье Уэсту.

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