Стремидловский: После развала правящей коалиции над Туском нависнет дамоклов меч

После развала правящей коалиции дело о госперевороте нависнет над премьер-министром Польши Дональдом Туском подобно дамоклову мечу. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил полонист Станислав Стремидловский.

По его словам, проблемы могут настигнуть ушедших от ответственности чиновников уже в мае, если победу на президентских выборах одержит поддержанный партией «Право и справедливость» (ПиС) кандидат.

«Обвинения, выдвинутые против Дональда Туска и других польских высокопоставленных чиновников, с юридической точки зрения абсолютно обоснованы», — убежден эксперт. Он напомнил, что после прихода к власти в декабре 2024 года правящая коалиция начала осуществлять политические репрессии против своих оппонентов — в первую очередь это коснулось представителей ПиС. Оппозиционные политики были практически лишены неприкосновенности.

Стремидловский отметил, что с приходом Туска в стране стали массово арестовывать священников, подозреваемых в коррупции и незаконных связях с экс-премьером Польши Матеушом Моравецким. Также правящая коалиция поспособствовала разрушению судебной системы страны, подчеркнул специалист. На фоне этого началась борьба против так называемых неосудий — судей, которых назначили во время правления ПиС.

В заключение он добавил, что рано или поздно Туску и его команде придется ответить за разрушительные изменения в Польше. В ближайшем будущем дамоклов меч над их головами придет в движение, подытожил полонист.

Дело по обвинению в госперевороте было возбуждено против Туска 6 февраля. Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский отметил, что прокуратура уже приступила к расследованию.