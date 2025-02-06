ВС России поразили цех сборки дронов ВСУ в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье

Лебедев: ВС России поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России поразили цех сборки беспилотников, расположенный в районе завода «Мотор Сич». Представитель пророссийского подполья также сообщил, что в результате удара могло быть уничтожено оборудование для производства одной из важных деталей дронов ВСУ.

«До понедельника работникам других смен сказали не являться, а это очень долго. Для сравнения: после испытания "Орешника" перерыв был два дня», — объяснил Лебедев.

Ранее в пророссийском подполье заявляли об ударе российских военных по расположению ВСУ в Купянске. Оно находилось на консервно-молочном комбинате.