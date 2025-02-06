ТАСС: ВСУ потеряли крупную группировку войск к западу от Красноармейска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли крупную группировку войск в районе поселка Удачное и к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Удачное и его окрестности противник перебрасывал резервы, укреплял силы. Там была крупная группировка ВСУ, существенная ее часть уничтожена», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что украинские войска пытаются удержать железнодорожную станцию, расположенную в Удачном. При этом ведущая к станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль Российской армии.

Ранее стало известно, что украинские военные заминировали инфраструктуру предприятия под Красноармейском. Речь идет о горно-обогатительной фабрике в Удачном, которая относится к шахтоуправлению «Покровское».