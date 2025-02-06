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08:25, 6 февраля 2025Мир

Япония высказалась о заключении мирного договора с Россией

Хаяси: Япония придерживается курса на заключение мирного договора с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония по-прежнему придерживается курса на заключение мирного договора с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.

«Премьер-министр [Японии Сигэру] Исиба посредством видеообращения четко обозначит, что (...) правительство придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор», — сказал он.

Генсек японского правительства отметил, что руководство страны нацелена на данные действия несмотря на то, что отношения Москвы и Токио находятся в сложном положении.

Ранее Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах. Уточняется, что мера может быть принята при условии передачи островов от России к Японии.

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