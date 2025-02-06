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17:11, 6 февраля 2025Мир

Захарова оценила планы Трампа завладеть сектором Газа

Захарова: Заявления Трампа про Газу являются контрпродуктивным эпатажем
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заявления президента США Дональда Трампа про планы завладеть сектором Газа и выселить оттуда людей, чтобы превратить его в развитый регион, являются контрпродуктивным эпатажем и популизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что заявления популистского характера и такие эпатажные высказывания контрпродуктивного характера лишь добавляют напряженности в регион», — рассказала дипломат.

Захарова также напомнила, что Россия готова принять участие в решении вопроса статуса Палестины. При этом она обратила внимание, что началом для этого процесса должно послужить выполнение достигнутых соглашений между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в другие страны является неприемлемой попыткой уничтожить палестинское дело. По его словам, палестинское движение решительно отвергает подобные предложения американского лидера.

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