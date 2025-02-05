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09:45, 5 февраля 2025Мир

В ХАМАС ответили Трампу на предложение переселить палестинцев из Газы

ХАМАС: Предложение Трампа — вопиющая попытка ликвидировать палестинское дело
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в другие страны является неприемлемой попыткой уничтожить палестинское дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

«Отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал наш палестинский народ в секторе Газа покинуть свою родину под предлогом восстановления», — отметил представитель движения.

По словам Ар-Ришка, слова американского лидера представляют собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело».

Ранее Трамп предложил переселить жителей Газы в Египет и Иорданию. Он также отметил, что анклав необходимо снести из-за непригодности для жизни.

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