Захарова: Торговая война США и КНР началась десятилетия назад

Торговая война между США и КНР началась десятилетия назад, при этом явно не на соблюдение интересов американских граждан. Об этом в беседе с «360.ru» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, первые экономические санкции против Китая Вашингтон ввел после событий на площади Тяньаньмэнь (акции протеста в 1989 году — прим. «Ленты.ру»). «Одной из активисток этих событий, поддерживающих эти деструктивные элементы, которые раскачивали Китай изнутри <…>, была [экс-спикер палаты представителей] Ненси Пелоси», — напомнила Захарова.

Дипломат заметила, что именно Пелоси была организатором встречи с властями Тайваня, после которой весь мир замер в ожидании реакции Пекина. Она подчеркнула, что долгие годы США пытались сбить Китай с курса собственного развития, однако подобная риторика никогда не была национально ориентированной для американцев. Захарова не исключила, что внешняя политика страны работает на выполнении заказов группы лоббистов, которые готовые заплатить любые деньги за достижение конкурентных преимуществ перед азиатской державой.

Ранее Захарова оценила роль США в урегулировании ситуации на Украине. Она заметила, что результат будет зависеть от конкретных действий американского лидера Дональда Трампа и его администрации.