Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

В Дагестане задержана замглавы стройкомпании за хищение 248 млн рублей

В Дагестане правоохранители задержали заместителя главы строительной компании по подозрению в хищении более 248 миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит подозреваемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, замглавы фирмы вместе с коллегами похитила более 248 миллионов рублей, которые выделялись на строительство школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана.

По данным ТАСС, речь идет о заместителе директора строительной компании «Баварский дом», президенте Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Патимат Гамидовой.

Ранее прокуроры Приморского края предотвратили хищение пяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально значимых объектов.