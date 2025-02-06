Замглавы российской строительной компании похитила сотни миллионов рублей из бюджета

В Дагестане правоохранители задержали заместителя главы строительной компании по подозрению в хищении более 248 миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Женщина проходит подозреваемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
По версии следствия, замглавы фирмы вместе с коллегами похитила более 248 миллионов рублей, которые выделялись на строительство школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана.
По данным ТАСС, речь идет о заместителе директора строительной компании «Баварский дом», президенте Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Патимат Гамидовой.
Ранее прокуроры Приморского края предотвратили хищение пяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на строительство социально значимых объектов.