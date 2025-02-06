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13:40, 6 февраля 2025ПутешествияЭксклюзив

В России резко вырос спрос на отдых за границей

РСТ сообщил о росте спроса россиян на зарубежные направления в январе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В январе 2025 года спрос россиян на отдых за рубежом вырос на 40 процентов относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ). В распространенном пресс-релизе, с которым ознакомилась «Лента.ру», аналитики рассказали, что среди российских путешественников спрос на зарубежные страны начал восстанавливаться спустя несколько падения интереса.

«Сейчас мы видим значительный рост раннего бронирования по сравнению с 2024 годом. Причем уже довольно активно покупаются туры на новогодние праздники 2025-2026 годов. То есть российские туристы стали увереннее планировать зарубежные поездки, стремясь зафиксировать выгодные условия и гарантировать себе отдых именно там, где они хотят», — цитирует РСТ коммерческого директора YouTravel.me Валерия Бритауса.

В РСТ заметили, что самым популярным направлением в январе 2025 года оказались Мальдивы, которые посетили 13 процентов туристов. За Мальдивами, как рассказали в Союзе, следуют Марокко (11,5 процента), Киргизия (10 процентов), Турция (9 процентов), Грузия (8 процентов) и Шри-Ланка (6 процентов). Сообщается, что приток туристов в эти направления был обеспечен благодаря комфортным погодным условиям в зимний период и разнообразию предложений.

При этом Бритаус подчеркнул, что россияне все же чаще предпочитают внутренний туризм: по его словам, соотношение спроса на отдых внутри страны и за границей составляет 65 процентов к 35 процентам в пользу отдыха в России.

Указанные данные подтвердила также руководитель направления сборных туров RussiaDiscovery Ксения Рубцова также отмечает растущий интерес к зарубежным поездкам.

«Традиционно подавляющая часть наших программ приходится на Россию. У нас более 200 маршрутов на Камчатку, Алтай, Байкал, плато Путорана, Шантарские острова и еще десятки мест. Зарубежные направления появились только в прошлом году, предлагаем экзотические, этнографические, познавательные туры, в том числе активные, джип-туры, автоэкспедиции. Это Мадагаскар, Пакистан, Япония, Непал, Намибия, Мексика», — сообщила она.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что количество туристических поездок россиян за границу в 2024 году выросло на 15,4 процента. По данным АТОР, в 2024 году россияне посещали в Турцию (6,7 миллиона поездок), ОАЭ (1,9 миллиона), Китай (1,8 миллиона), Таиланд (1,7 миллиона), Абхазию (1,5 миллиона) и Египет (1,4 миллиона).

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