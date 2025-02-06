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08:51, 6 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе

Зеленский: ВСУ поступает военная помощь от США, но новых пакетов при Трампе нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что военная помощь от США, которую продолжают получать Вооруженные силы республики (ВСУ), была одобрена экс-президентом США Джо Байденом. При этом новые пакеты военной помощи, принятые действующим американским лидером Дональдом Трампом, пока отсутствуют, рассказал он в беседе с агентством УНИАН.

«Американская помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Конечно мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить», — рассказал украинский лидер.

Также Зеленский заявил, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. Он даже допустил обрушение фронта для ВСУ.

Ранее стало известно о назревающем в США скандале из-за пропавших на Украине миллиардов долларов. Следователи начали проверки по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

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