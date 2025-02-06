Зеленский признался в отсутствии новых пакетов военной помощи от США при Трампе

Зеленский: ВСУ поступает военная помощь от США, но новых пакетов при Трампе нет

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что военная помощь от США, которую продолжают получать Вооруженные силы республики (ВСУ), была одобрена экс-президентом США Джо Байденом. При этом новые пакеты военной помощи, принятые действующим американским лидером Дональдом Трампом, пока отсутствуют, рассказал он в беседе с агентством УНИАН.

«Американская помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Конечно мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить», — рассказал украинский лидер.

Также Зеленский заявил, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. Он даже допустил обрушение фронта для ВСУ.

Ранее стало известно о назревающем в США скандале из-за пропавших на Украине миллиардов долларов. Следователи начали проверки по обвинениям в хищениях, взяточничестве и коррупции по линии Агентства США по международному развитию (USAID).