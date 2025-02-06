Женщина родила ребенка на парковке возле пончиковой и прозвала его Глазурью

Жительница США родила ребенка на парковке возле кафе-пончиковой из-за снегопада. Об этом пишет The Washington Post.

23-летняя Шанья Беннет из города Дотан, штат Алабама, была на девятом месяце беременности, когда несколько недель назад на юг США обрушился сильный шторм и снегопад. Из-за гололеда и выпавших осадков множество магазинов, кафе и даже больниц временно закрылись. Когда Беннет почувствовала схватки, она позвонила в больницу, но там не взяли трубку. Тогда ее муж Кеон Митчелл завел машину, и они, взяв с собой четырехлетнего сына, поехали туда сами.

Они ехали медленно и, когда у Беннет отошли воды, позвонили в 911. Там им сказали медленно ехать вперед или остановиться на обочине и подождать парамедиков. Поскольку американка поняла, что ее сын вот-вот родится, она попросила мужа остановиться на парковке кафе-пончиковой Krispy Kreme. Ребенок родился в машине на глазах у старшего брата, который вместе с матерью ел пончики в этом Krispy Kreme всего за неделю до этого. Беннет дала сыну имя Даллас, но прозвала его Глазурью — в честь места рождения и своей любви к глазированным пончикам. Родные женщины предложили ей сделать прозвище Глазурь официальным вторым именем ребенка.

Узнав о необычном случае, менеджер пообещал, что Беннет будет получать коробку глазированных пончиков каждую неделю на протяжении года. Он также предложил Далласу-Глазури отпраздновать в кафе свой первый день рождения и все последующие. Беннет уже получила первую партию пончиков и пошутила, что ей придется раздать много пончиков, чтобы прийти в форму после беременности.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась прекращать редкую беременность и успешно родила тройню. Врачи опасались, что количество эмбрионов-близнецов может спровоцировать серьезные осложнения и подвергнет угрозе жизнь матери.