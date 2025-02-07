Российский бренд 12 Storeez выпустил коллекцию одежды в честь Рамадана и разозлил мусульман. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео запечатлена девушка, одетая в атласное платье горчичного цвета. Она подошла к телескопу и посмотрела через него на звездное небо. В описании к ролику представители марки рассказали, что в новой коллекции Storeez of Ramadan представлены платья и накидки в тепло-песочных и насыщенно-земляных оттенках. Они отметили, что данная линия одежды создана как дань уважения культурным традициям тех стран, где появились новые магазины. «Коллекция эксклюзивно представлена в наших магазинах в Дубае, Казахстане и Узбекистане», — добавили авторы поста.

Подписчики оказались удивлены точкам продажи одежды, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Живу в ОАЭ и ничего принципиально покупать у вас не буду. "В дань уважения" моим сестрам, которые живут в России, и такой привилегии от вас не заслужили», «Я не мусульманка, но это откровенное неуважение к жителям России данной конфессии», «Так забавно, что российский бренд решил просто отсечь мусульман в своей стране», «Ждем извинений в черной водолазке», «Разочаровали», «Вы не в ту дверь вошли», — возмущались они.

В феврале прошлого года сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст оскорбил чувства верующих своим нарядом.

