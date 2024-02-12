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15:26, 12 февраля 2024Ценности

Канье Уэст оскорбил чувства верующих нарядом

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст оскорбил чувства верующих своим нарядом. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о маске с распятым Иисусом Христом из коллекции бренда Alexander McQueen, выпущенной в 1996 году. 46-летний исполнитель надел ее поверх черной балаклавы, которая полностью прикрывала его лицо. Вдобавок к своему образу он подобрал кожаную куртку.

Поклонники не оценили внешний вид артиста, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Ты христианин или нет? Это нелепо и неуважительно», «Тебе нужно покаяться как можно скорее», «Это похоже на богохульство по отношению к Христу», «Этот бездарный клоун сделает все, чтобы привлечь к себе внимание», «Он сошел с ума», «Будешь гореть в аду», — возмущались они.

В декабре 2023 года Канье Уэст выступил на сцене в необычном образе и подвергся критике в сети. Тогда рэпер появился на вечеринке, на которой презентовал свой новый музыкальный альбом «Vultures 1» («Стервятники»). Для мероприятия он выбрал черные штаны, футболку и кофту, которую повязал вокруг головы. Позже музыкант переоделся и вышел на сцену в капюшоне в стиле радикальной организации ку-клукс-клан (ККК).

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      Карина Черных
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