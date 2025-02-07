51-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Российская актриса Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость снялась в желтом худи, накинув на голову капюшон, и черном пуховике. При этом она отказалась от косметики, демонстрируя естественную внешность. В ролике видно, что звезда находится в деревянном доме, заставленном различной утварью.

В июле 2024 года Высоцкая посетила кинопремию «Ника» в платье с откровенным декольте. Звезда выходила в свет с 87-летним супругом Андреем Кончаловским.