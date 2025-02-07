52-летняя российская актриса показала внешность без косметики

Российская актриса Алена Бабенко показала внешность без косметики

Российская актриса и телеведущая Алена Бабенко показала внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость разместила снимок, на котором лежит в постели с белой мохнатой собакой небольшого размера. При этом звезда отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. В то же время артистка показала хаотично уложенные и вьющиеся волосы.

В августе 2024 года Алена Бабенко снялась в бикини. Звезда фильма «Водитель для Веры» позировала на пляже, стоя с веслом в руках на доске для сапсерфинга.