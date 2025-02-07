70-летний экс-замгендиректора «Рособоронэкспорта» попал в больницу с переломанным затылком

Экс-замгендиректора «Рособоронэкспорта» Корнев поломал затылок и попал к медикам

Экс-замгендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев попал в больницу в Москве с переломанным затылком и гематомами. Медикам никто не объяснил, как 70-летний мужчина получил тяжелые травмы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Корнева на днях привез в клинику наряд скорой помощи. Вероятно, бывшего заместителя гендиректора «Рособоронэкспорта» забрали с увечьями из дома.

Доктора диагностировали у мужчины внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области. При этом Корнев не раскрыл, как именно получил травмы. Двери в квартире, откуда его доставили, сотрудникам полиции никто не открыл.

В 2017 году Корнев подвергался нападению, но тогда он находился в командировке во Франции. Тогда он вечером возвращался в отель в Париже. На окружной дороге автомобиль россиянина остановили неизвестные, разбили стекло и попытались ограбить. Корнев сумел оказать сопротивление и сохранить документы и паспорт. Повреждения, которые он получил, оказались незначительными.

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