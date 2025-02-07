Администрация Трампа вернула искавших российские активы прокуроров на прежние должности

Прокурорам в США, искавшим российские активы, предписали заняться другой работой

Министерство юстиции США прекратило деятельность сформированной в 2022 году оперативной группы KleptoCapture, ответственной за поиск и аресты активов российских бизнесменов, которых американские власти считают близкими к Кремлю. Об этом со ссылкой на распоряжение генпрокурора Пэм Бонди сообщает Reuters.

В документе говорится, что такое решение связано с перераспределением приоритетов и финансирования в пользу борьбы с наркокартелями и международными преступными группировками.

«Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода», — написала назначенная Дональдом Трампом глава надзорного ведомства. Прокурорам, входившим в состав группы, она предписала вернуться на прежние должности как минимум на 90 дней. Отмечается, что такие изменения могут быть продлены или сделаны постоянными.

Создание KleptoCapture, которая по данным на февраль 2024 года арестовала активы на сумму около 700 миллионов долларов, «было частью более широкой кампании по вытеснению России с мировых рынков и обеспечению соблюдения широкомасштабных санкций», напоминает агентство. В материале указывается, что расследования юристов, которые сосредоточились на преследовании посредников, помогавших обходить санкции, вероятно, продолжатся, но не будут будут координироваться штаб-квартирой Минюста США.

«Мы увидим резкое снижение темпов привлечения к ответственности посредников, связанных с Россией», — прогнозирует бывший руководитель группы Эндрю Адамс.