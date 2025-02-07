Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Дружба

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Дружба Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве Дружбу заняли подразделения группировки войск «Центр». За неделю с 1 по 7 февраля они также установили контроль над Крымским и Барановкой. Кроме того, бойцы нанесли поражение 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты, двум бригадам нацгвардии и штурмовой бригаде «Лють».

По данным Минобороны России, за неделю Украина потеряла в зоне ответственности группировки свыше 3 720 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, 29 боевых бронемашин, включая две боевые машины пехоты Bradley, а также четыре танка, в том числе один Leopard производства ФРГ. Помимо этого, уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии.

Ранее ведомство заявило о взятии под контроль села Новомлынск Харьковской области. Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Запад». Кроме того, сообщалось о контроле российскими бойцами населенного пункта Нововасильевка.