Дачников призвали сделать одно действие в феврале

Депутат Чаплин: Основную подготовку к дачному сезону стоит провести в феврале

Основную подготовку к дачному сезону стоит провести в феврале. Такой совет россиянам дал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с Life.ru.

Парламентарий отметил, что именно в феврале можно заложить фундамент для дальнейшей успешной работы на участке, это время отлично подходит для планирования благодаря тому, что дает возможность распределить усилия. Он предложил определить сорта, которые хочется вырастить в предстоящем сезоне, и как можно разнообразить грядки. Помимо этого, Чаплин порекомендовал россиянам подготовить садовые инструменты и проверить, в каком состоянии находятся лопаты, грабли и секаторы. «Сделайте ремонт тех инструментов, которые требуют замены или ремонта, и очистите их от грязи и ржавчины. Кроме того, позаботьтесь о новых закупках — если вы планируете приобретение новых инструментов, сейчас самое время», — призвал депутат.

Еще одно необходимое перед началом дачного сезона действие — выбор семян: если сделать заказ заранее, посылка успеет прийти ко времени посева. Часть семян, напомнил парламентарий, уже можно посадить на подоконнике. Так, особенно рассаду предпочитают томаты, перцы и другие светолюбивые растения. Наконец, если снег уже сошел, Чаплин посоветовал прорыхлить почву и внести органические удобрение, чтобы подготовить ее к предстоящему сезону.

В январе агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предупредила, что бесснежная зима чревата потерей урожая, и назвала необходимые меры для его спасения.