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10:15, 7 февраля 2025Россия

Флаг грузинского подразделения нашли рядом с телами жителей Русского Поречного

В подвале с телами жителей Русского Поречного нашли флаг «Грузинского легиона»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Флаг «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) нашли рядом с телами жителей из Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск «Север», действующей в регионе.

По словам военнослужащего, флаг подразделения наемников лежал там же, где и тела мирных жителей.

В начале 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что после освобождения села Русское Поречное российские военные предоставили снимки, от которых «кровь стынет в жилах».

Признание одного из солдат Вооруженных сил Украины в расправе над жителями села попало на видео.

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