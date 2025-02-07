В подвале с телами жителей Русского Поречного нашли флаг «Грузинского легиона»

Флаг «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) нашли рядом с телами жителей из Русского Поречного в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск «Север», действующей в регионе.

По словам военнослужащего, флаг подразделения наемников лежал там же, где и тела мирных жителей.

В начале 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что после освобождения села Русское Поречное российские военные предоставили снимки, от которых «кровь стынет в жилах».

Признание одного из солдат Вооруженных сил Украины в расправе над жителями села попало на видео.