Генштаб перечислил четыре новые задачи для военной науки с начала СВО

Генштаб ВС РФ: После начала СВО важно было осмыслить полученный боевой опыт

Четыре задачи стали важнейшими для военной науки после того, как началась специальная военная операция (СВО). Об этом заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России — замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете «Красная звезда».

«Прежде всего необходимо было увидеть новые явления и достоверно описать все изменения в тактике и оперативном искусстве, новые способы, которые применяются на поле боя. Другая задача — осмыслить полученный боевой опыт, вскрыть проблемные вопросы подготовки и ведения боевых действий, найти и сформулировать пути их решения», — рассказал Трушин.

Он добавил, что в качестве третьей задачи можно считать выработку обоснованных рекомендацией, связанных со строительством, оснащением, подготовкой и применения войск. В связи с этим важно вносить необходимые изменения в военную теорию и руководящие документы.

Четвертая задача военных — спрогнозировать, как будут выполняться боевые задачи, а также какое вооружение и техника будут применяться в будущем.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что главная задача Вооруженных сил России (ВС) России в зоне проведения СВО сегодня — двигаться вперед с меньшими потерями.