Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:59, 7 февраля 2025Россия

Генштаб перечислил четыре новые задачи для военной науки с начала СВО

Генштаб ВС РФ: После начала СВО важно было осмыслить полученный боевой опыт
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Четыре задачи стали важнейшими для военной науки после того, как началась специальная военная операция (СВО). Об этом заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России — замначальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете «Красная звезда».

«Прежде всего необходимо было увидеть новые явления и достоверно описать все изменения в тактике и оперативном искусстве, новые способы, которые применяются на поле боя. Другая задача — осмыслить полученный боевой опыт, вскрыть проблемные вопросы подготовки и ведения боевых действий, найти и сформулировать пути их решения», — рассказал Трушин.

Он добавил, что в качестве третьей задачи можно считать выработку обоснованных рекомендацией, связанных со строительством, оснащением, подготовкой и применения войск. В связи с этим важно вносить необходимые изменения в военную теорию и руководящие документы.

Четвертая задача военных — спрогнозировать, как будут выполняться боевые задачи, а также какое вооружение и техника будут применяться в будущем.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что главная задача Вооруженных сил России (ВС) России в зоне проведения СВО сегодня — двигаться вперед с меньшими потерями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии опубликовали детали предполагаемого мирного плана Трампа по Украине

      Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки Банка России

      В России признали нежелательной деятельность норвежской организации TIBO

      Задержанная в Севастополе женщина вступила в украинский батальон и планировала теракт

      У 22-летнего мужчины открылась аллергия на собственные оргазмы

      В Сирии назвали условие сохранения военных баз России

      Москвичам рассказали о погоде в пятницу

      Задержанные ФСБ женщины признались в работе на СБУ

      В ЛНР заметили иностранцев

      Раскрыта судьба вещественных доказательств по делу российского ученого-расчленителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше