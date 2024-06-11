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15:19, 11 июня 2024Россия

В России назвали главную текущую задачу армии в зоне СВО

Депутат Заварзин заявил о стратегической инициативе России по всему фронту

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главная задача Вооруженных сил России (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сегодня — двигаться вперед с меньшими потерями, сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«У нас есть стратегическая инициатива по всему фронту, надо ее продолжать. Командиры работают хорошо. Штабы работают хорошо. Оружие есть. Боеприпасы есть. Новейшее вооружение поступает. Народ уже закаленный, особенно офицерский состав, да и солдаты. Поэтому здесь уверенность очень серьезная. Но одна из главных задач — это жизнь солдат», — высказался Заварзин.

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В начале мая ВС России начали наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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