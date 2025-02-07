Грузинская наемница ВСУ заочно осуждена в России на 14 лет за участие в боевых действиях

СК: Суд заочно осудил на 14 лет наемницу ВСУ из Грузии Гелашвили

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданку Грузии Гванцу Гелашвили, воевавшую на стороне украинских вооруженных формирований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Женщину признали виновной по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Она объявлена в международный розыск.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Гелашвили добровольно вступила в военизированное формирование, входящее в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она выполняла приказы командиров и участвовала в боевых действиях против силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных Сил России, за что получала денежное вознаграждение.