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00:50, 7 февраля 2025Россия

В Курской области заявили о подготовке проекта восстановления приграничья

Хинштейн: Нужно начать подготовку проекта восстановления курского приграничья
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Подготовку проекта восстановления курского приграничья нужно начать немедленно, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Он рассказал, что обсудил этот вопрос с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

«Проговорили параметры будущей программы по восстановлению приграничья, утраченного жилья и инфраструктуры», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. В свою очередь, врио губернатора отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области.

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