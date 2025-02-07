В Курской области заявили о подготовке проекта восстановления приграничья

Хинштейн: Нужно начать подготовку проекта восстановления курского приграничья

Подготовку проекта восстановления курского приграничья нужно начать немедленно, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Он рассказал, что обсудил этот вопрос с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

«Проговорили параметры будущей программы по восстановлению приграничья, утраченного жилья и инфраструктуры», — уточнил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. В свою очередь, врио губернатора отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области.