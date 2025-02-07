Лолита обругала матом коммунальщиков

Лолита пожаловалась матом на коммунальщиков, отключивших ее дом от газа

Певица Лолита обругала матом управляющую компанию (УК), оставившую дом в Москве без газа и горячей воды. Об этом стало известно «Пятому каналу».

Во время отдыха в Болгарии Лолтите позвонили из Москвы и сообщили, что по ее вине в многоквартирном доме отключили газ и горячую воду. Выяснилось, что в отсутствие певицы проводилась газовая проверка. Сотрудник службы зашел в квартиру без разрешения собственницы и якобы обнаружил там серьезную угрозу безопасности, после чего лишил ресурсов все здание.

Лолита заявила, что прежде не замечала у себя проблем с газом. По ее мнению, коммунальщики поступили несправедливо. Она обругала УК матом и заявила, что обслуживающая ее дом компания — худшая в своем деле. Певица отметила, что это не первая проблема в работе организации, с которой сталкиваются жильцы. В том числе она пожаловалась на ремонт подъезда, после которого осыпалась штукатурка и образовалась плесень.

Ранее сообщалось, что коммунальщики вернули газ соседям Лолиты, однако сама певица до сих пор остается без газоснабжения.