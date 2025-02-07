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13:42, 7 февраля 2025Россия

Минобороны сообщило о сдавшихся в плен украинских бойцах

Минобороны: за неделю 19 бойцов ВСУ сдались в плен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За неделю в плен сдались 19 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Также военное ведомство отчиталось о нанесении в период с 1 по 7 февраля восьми групповых ударов по целям на территории Украины. Речь идет как о местах хранения вооружения, так и о военной и энергетической инфраструктуре.

Помимо этого, на минувшей неделе был сбит украинский истребитель Су-27.

7 февраля Российская армия заняла населенный пункт Дружба в Донецкой народной республике. Контроль над ним установили военнослужащие Центральной группировки войск в зоне спецоперации.

ЖЗЛ
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