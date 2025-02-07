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20:33, 7 февраля 2025Забота о себе

Мужчин предупредили об особенностях романов с женщинами постарше

Психолог Быстрова: В отношениях с женщиной постарше можно потерять независимость
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: David Dvořáček / Unsplash

В отношениях с женщинами постарше мужчины могут потерять независимость и затормозиться в личном развитии, считает психолог-консультант Анастасия Быстрова. В беседе с NEWS.ru эксперт предупредила об особенностях романов с женщинами в возрасте.

По словам Быстровой, мужчина перестанет развиваться как личность, если будет воспринимать свою более старшую партнершу как мать. У него может появиться зависимость от нее и развиться привычка воспринимать женщин только как объект заботы о себе.

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Эксперт считает, что мужчина рискует застрять в роли маменькиного сынка, который не способен принимать важные решения. В таких отношениях женщина становится не только партнером, но и эмоциональным опекуном, что тоже не лучшим образом сказывается на ее свободе и развитии, добавила Быстрова.

Ранее психолог Любовь Крушинских раскрыла способ пережить провал и не впасть в депрессию. По ее словам, для начала нужно осознать, что ошибка уже произошла, а затем подумать, как она повлияет на разные аспекты жизни.

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