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10:34, 21 января 2025Забота о себе

Психолог раскрыла способ пережить провал и не скатиться в депрессию

Психолог Крушинских: Пережить неудачу позволит осознание ее влияния на жизнь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Часто неудачи приводят к подавленному, угнетенному состоянию, когда человеку незачем вставать утром с постели, заявила врач-психолог, медицинский психолог медицинского центра «СМ-Клиника» Любовь Крушинских. Способ пережить провал и не скатиться в депрессию она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Крушинских отметила, что человек в принципе склонен к катастрофизации и переживает, что из-за ошибки жизнь пойдет под откос. Избежать этого позволит осознание и признание факта, что ошибка совершена. «Помните, как мы общаемся с детьми, когда у них случается истерика? Мы их спрашиваем: "Какая у тебя проблема: большая или маленькая, или средняя?" Так задайте этот же вопрос себе. Что чувствуете? Обрисовался размер возникшей проблемы, возможно, возникли ее границы и очертания. Постарайтесь придумать образ этой ошибки, рассмотрите его пристально, поизучайте», — рекомендовала психолог.

При переживании неудачи она посоветовала посмотреть на ее образ и попробовать почувствовать и увидеть, какое влияние эта ошибка оказала на жизнь.

Посмотрите на эту ошибку или проблему с нескольких сторон: сбоку из нейтральной позиции или из позиции эксперта вашей жизни. Посмотрите на нее также снизу из вашего прошлого, и сверху — из вашего будущего. Что вы обнаружили? Возможно, она является результатом череды каких-то ваших поступков: например, как в школе, «если долго не делаешь домашку, то двойка по контрольной может быть закономерна»

Любовь Крушинскихпсихолог

Принять новое решение можно, если взять на себя ответственность за ошибку, определить, какой опыт получен в результате ее совершения, и где нужно быть осторожным в следующий раз, считает Крушинских. «Именно путь преодоления ошибок делает нас теми, кем мы являемся. Мы встаем и падаем, таким образом учимся ходить, учимся держать равновесие, искать опоры, а потом и двигаться самостоятельно открывая все больше и больше мир для себя», — подытожила она.

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