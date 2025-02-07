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18:41, 7 февраля 2025Путешествия

Мужчина заселился в отель и обнаружил в номере часть настоящего самолета

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: whatsthejam.com

Мужчина заселился в отель в Амстердаме и обнаружил в своем номере носовую часть настоящего самолета. Об этом он рассказал What's The Jam.

Уточняется, что 25-летнему Райану Гаю подарил проживание в гостинице Corendon New West его подписчик. Постояльца заселили в номер 737, однако не предупредили о неожиданном дизайне интерьера. Оказалось, что носовая часть пассажирского лайнера была встроена в комнату прямо у кровати.

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По словам Гая, он был потрясен находкой. При этом можно было зайти внутрь самолета и посидеть на креслах. По информации издания, других подобных номеров в отеле нет. Одна ночь в нем стоит 250 фунтов стерлингов (30,2 тысячи рублей).

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