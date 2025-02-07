На Украине подростка обязали прочесть патриотическую книгу в качестве наказания за поджог

В украинском городе Хмельницкий подросток поджег автомобиль военнослужащего. Суд назначил ему условное наказание и обязал прочесть патриотическую книгу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Отмечается, что 17-летнего юношу привлекли к совершению правонарушения двое жителей Винницкой области. Ему пообещали заплатить 200 долларов.
«На суде парень признал свою вину и раскаялся. Суд назначил подростку условное наказание и обязал прочесть книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия"», — говорится в публикации.
Ранее, 5 февраля, рядом с территориальным центром комплектации (ТЦК) в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, еще один не выжил.