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05:28, 7 февраля 2025Бывший СССР

На Украине подростка обязали прочесть патриотическую книгу в качестве наказания за поджог

На Украине подростка, который поджег авто, обязали прочесть патриотическую книгу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В украинском городе Хмельницкий подросток поджег автомобиль военнослужащего. Суд назначил ему условное наказание и обязал прочесть патриотическую книгу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Отмечается, что 17-летнего юношу привлекли к совершению правонарушения двое жителей Винницкой области. Ему пообещали заплатить 200 долларов.

«На суде парень признал свою вину и раскаялся. Суд назначил подростку условное наказание и обязал прочесть книгу "С Украиной в сердце. Патриотическая хрестоматия"», — говорится в публикации.

Ранее, 5 февраля, рядом с территориальным центром комплектации (ТЦК) в Каменце-Подольском Хмельницкой области произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, еще один не выжил.

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