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21:08, 7 февраля 2025Мир

На Западе высмеяли политику НАТО на фоне угроз Трампа

Журналист Боуз: НАТО не сможет воевать с Россией и Китаем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

НАТО не сможет вести боевые действия против России и Китая на фоне угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Итак, Североатлантический альянс, членом и крупнейшим спонсором которого на сегодняшний день являются США, рассматривал возможность отправки войск в Гренландию для защиты от... США. Некоторые действительно считают, что эти ребята могли бы воевать с Россией или Китаем?» — высмеял он политику альянса.

До этого стало известно, что страны НАТО обсуждали отправку своих войск в Гренландию из-за слов Трампа о необходимости присоединить арктический остров. «Были даже подняты вопросы о том, может ли статья 5 быть применена в случае американского вторжения в государство-член НАТО», — указано в материале.

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