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19:32, 7 февраля 2025Силовые структуры

Наемников из Грузии осудят в ДНР за участие в боях на стороне Украины

Перед судом в ДНР предстанут два грузинских наемника за бои на стороне ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении граждан Грузии 58-летнего Михаила Камхадзе и 60-летнего Надима Хмаладзе, участвовавших в боях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Им предъявлено обвинение по статье 359 («участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Их дело будет рассматривать Верховный суд ДНР.

По данным следствия, в период с 2017 года по 2024 год Михаил Камхадзе и Надим Хмаладзе прибыли на территорию Украины, где в составе «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен) и других вооруженных формирований принимали участие в боевых действиях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемников. Они прошли боевую подготовку, получили личное оружие, боеприпасы и специальное снаряжение. После этого приняли участие в боевых действиях против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России.

Камхадзе кадровый военный, который служил в Вооруженных силах СССР и Силах обороны Грузии. Также принимал участие в конфликтах в Афганистане и грузино-южноосетинском конфликте. У него есть сертификаты о прохождении военных курсов по стандартам НАТО. Он проводил обучение наемников боевому использованию артиллерийского оружия.

За это Камхадзе получил вознаграждение в размере 6,6 миллиона рублей, а Хмаладзе 745 тысяч рублей.

Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что четырех украинских военных осудят за совершение террористических актов в Курской области.

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