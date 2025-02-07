Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:31, 7 февраля 2025Бывший СССР

Президент Литвы пригрозил судом не захотевшему отправляться на Украину политику

Президент Литвы Науседа осудил не захотевшего отправляться на Украину политика
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидер партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис может оказаться на скамье подсудимых за якобы запугивание людей и искажение предложений по финансированию обороны республики. Его слова передает Delfi.

Как отмечает издание, политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться на Украину, Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.

«Подобные заявления очень серьезные, они действительно вызывают много путаницы как здесь, в Литве, пугая людей. (...) А это, в том числе, грозит уголовной ответственностью, если, например, подобная чушь и ее распространение вызовет панику среди вкладчиков. За такие речи господин Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых», — заявил Науседа.

Ранее Науседа заявил о необходимости странам Европейского союза повысить расходы на оборону и предложил для этого «трамплин». В качестве примера он приводит Литву, где расходы на оборону хотят увеличить с четырех до шести процентов ВВП в период с 2026 по 2030 годы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о действиях армии России в Курской области на фоне наступления ВСУ

      Армия России заняла Дружбу

      Тела бывшего мэра Самары Тархова и его супруги будут искать на мусорном полигоне

      Минобороны России рассказало о групповых ударах высокоточным оружием по Украине

      Десятки депутатов Рады улетели в США на фоне призывов Зеленского посетить фронт

      Кремль отказался комментировать намерение полностью запретить аборты в регионе России

      На Западе сравнили переданные Киеву Mirage с российскими Су-35С

      Олимпийская чемпионка высказала отношение к однополым дуэтам в танцах на льду

      Мужчина скончался в здании военкомата на западе Украины

      Пасху и день Святой Троицы предложили сделать выходными в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше