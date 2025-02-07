Президент Литвы пригрозил судом не захотевшему отправляться на Украину политику

Президент Литвы Науседа осудил не захотевшего отправляться на Украину политика

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидер партии «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис может оказаться на скамье подсудимых за якобы запугивание людей и искажение предложений по финансированию обороны республики. Его слова передает Delfi.

Как отмечает издание, политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться на Украину, Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.

«Подобные заявления очень серьезные, они действительно вызывают много путаницы как здесь, в Литве, пугая людей. (...) А это, в том числе, грозит уголовной ответственностью, если, например, подобная чушь и ее распространение вызовет панику среди вкладчиков. За такие речи господин Жемайтайтис должен оказаться на скамье подсудимых», — заявил Науседа.

Ранее Науседа заявил о необходимости странам Европейского союза повысить расходы на оборону и предложил для этого «трамплин». В качестве примера он приводит Литву, где расходы на оборону хотят увеличить с четырех до шести процентов ВВП в период с 2026 по 2030 годы.