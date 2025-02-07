Замгубернатора Дронов Назначен и.о. главы Новгородской области

Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба регионального правительства.

Временно руководить областью доверено Александру Дронову. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя губернатора.

Вечером 7 февраля президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Полномочия главы региона прекращены досрочно. Никитин возглавлял регион с 2017 года, переизбравшись в 2022 году он получил поддержку более чем 77 процентов жителей.