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21:43, 7 февраля 2025Россия

Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области

Замгубернатора Дронов Назначен и.о. главы Новгородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба регионального правительства.

Временно руководить областью доверено Александру Дронову. До сегодняшнего дня он занимал пост первого заместителя губернатора.

Вечером 7 февраля президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Полномочия главы региона прекращены досрочно. Никитин возглавлял регион с 2017 года, переизбравшись в 2022 году он получил поддержку более чем 77 процентов жителей.

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