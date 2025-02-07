Названо количество модернизированного на основе опыта в СВО вооружения

Генерал-полковник Трушин: За время СВО модернизировали 190 образцов вооружения

Почти двести образцов вооружения модернизировали за время проведения специальной военной операции (СВО). Количество модернизированных на основе боевого опыта изделий назвал председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил (ВС) России — заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете «Красная Звезда».

«За время СВО приняты решения по модернизации более 190 образцов вооружения и устранению ряда недостатков, выявленных в боях», — сказал он.

Например, военные автомобили начали получать бронекабины и комплекты брони для защиты отдельных элементов.

Также российские специалисты проводили исследования, позволившие средствам противовоздушной обороны более эффективно противостоять западным крылаты ракетам Storm Shadow и баллистическим ATACMS.

В январе в зоне СВО заметили КамАЗ с дополнительным бронированием. Машина получила защитные элементы, прикрывающие двери, остекление и капот грузовика. В частности, машину оснастили откидными бронепластинами с амбразурами.