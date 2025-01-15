Российские КамАЗы получили броню

Российские грузовики КамАЗ в зоне СВО получили броню

Российские грузовики КамАЗ, которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получили бронированные элементы. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии КамАЗ, оснащенный бронеэлементами для защиты водителя, пассажиров и основных узлов машины. Дополнительные конструкции прикрывают двери, остекление и капот грузовика. В частности, машина получила откидные бронепластины с амбразурами, которые повышают защищенность людей в салоне.

В публикации предположили, что уровень изготовления элементов бронирования может указывать на серийное производство.

В ноябре 2023 года издание «Армейский стандарт» писало, что Научно-производственное объединение специальных материалов разработало комплект легкого дифференцированного бронирования для автомобилей, использующихся в зоне СВО. Дополнительные элементы обеспечивают защиту кабины и основных узлов машин от обстрела из автоматов и винтовок, а также осколков артиллерийских снарядов.