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20:31, 15 января 2025Наука и техника

Российские КамАЗы получили броню

Российские грузовики КамАЗ в зоне СВО получили броню
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские грузовики КамАЗ, которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получили бронированные элементы. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии КамАЗ, оснащенный бронеэлементами для защиты водителя, пассажиров и основных узлов машины. Дополнительные конструкции прикрывают двери, остекление и капот грузовика. В частности, машина получила откидные бронепластины с амбразурами, которые повышают защищенность людей в салоне.

В публикации предположили, что уровень изготовления элементов бронирования может указывать на серийное производство.

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В ноябре 2023 года издание «Армейский стандарт» писало, что Научно-производственное объединение специальных материалов разработало комплект легкого дифференцированного бронирования для автомобилей, использующихся в зоне СВО. Дополнительные элементы обеспечивают защиту кабины и основных узлов машин от обстрела из автоматов и винтовок, а также осколков артиллерийских снарядов.

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