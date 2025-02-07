Премьер Израиля Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение санкций против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС), который в конце прошлого года выдал ордер на арест израильских властей. Слова премьера публикует офис политика.

«Спасибо вам, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет юрисдикции или оснований для судебного преследования», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит санкции против Международного уголовного суда. Соответствующий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США.