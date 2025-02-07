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13:11, 7 февраля 2025Бывший СССР

Песков рассказал о способе урегулирования конфликта на Украине

Песков: Конфликт на Украине должен урегулироваться в результате переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине должен урегулироваться в результате переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров», — рассказал Песков.

Однако, по его словам, чего-то конкретного на этот счет пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законодательный запрет на прямые переговоры с Россией не является проблемой. Политик также отметил, что президент США Дональд Трамп и лидеры европейских стран считают невозможным урегулирование конфликта без участия России.

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