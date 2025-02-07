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22:31, 7 февраля 2025Экономика

Жителям российского города пришлось отстаивать право на душ в суде

В Петербурге жителям коммуналки пришлось отстаивать право на душевую в суде
Виктория Клабукова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Северной столице жителям коммуналки пришлось бороться за право на душ в суде. О ситуации пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поводом для судебных разбирательств стала душевая кабина в одной из коммунальных квартир в Петродворцовом районе города. Для ее установки собственники решили установить перегородку с дверью за счет уменьшилась площадь коридора. Посчитав перепланировку незаконной, районная администрация обратилась в суд. Жильцы, однако, с этим не согласились и подали встречный иск, оправдав установку душевой необходимостью улучшения жилищных условий. Суд посчитал, что такое планировочное решение не угрожает безопасности других проживающих, и разрешил оставить санузел в текущем виде.

Иная судьба ждала самовольный пентхаус жителя столичного района Кунцево. Москвич объединил две квартиры по вертикали, сделав проем в межэтажном перекрытии и установив лестницу. Также он демонтировал проектные ненесущие и возвел новые перегородки, а также переставил сантехнику. Перепланировку признали незаконной.

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