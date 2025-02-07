Пилот пассажирского самолета потерял сознание сразу после взлета

News.com.au: Пилот самолета Lufthansa потерял сознание сразу после взлета

Пилот пассажирского самолета Lufthansa потерял сознание сразу после взлета, из-за чего рейс экстренно приземлился. Об этом сообщает News.com.au

Уточняется, что борт следовал по маршруту Майами — Франкфурт 19 января. Как только самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, командир воздушного судна упал в обморок. Управление лайнером принял второй пилот, который совершил посадку в Монреале, Канада.

О состоянии пилота не сообщается. Всех пассажиров доставили во Франкфурт другими рейсами.

Ранее российский самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы, вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего сознание пилота. Отмечается, что пилоту стало плохо в воздухе сразу после набора лайнером высоты.