Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:23, 7 февраля 2025Путешествия

Пилот пассажирского самолета потерял сознание сразу после взлета

News.com.au: Пилот самолета Lufthansa потерял сознание сразу после взлета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: lightpoet / Shutterstock / Fotodom  

Пилот пассажирского самолета Lufthansa потерял сознание сразу после взлета, из-за чего рейс экстренно приземлился. Об этом сообщает News.com.au

Уточняется, что борт следовал по маршруту Майами — Франкфурт 19 января. Как только самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, командир воздушного судна упал в обморок. Управление лайнером принял второй пилот, который совершил посадку в Монреале, Канада.

О состоянии пилота не сообщается. Всех пассажиров доставили во Франкфурт другими рейсами.

Ранее российский самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы, вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего сознание пилота. Отмечается, что пилоту стало плохо в воздухе сразу после набора лайнером высоты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые хотят полностью запретить аборты в целом регионе. Почему даже в Госдуме это считают плохой идеей?

      Военнослужащая ВСУ Кузик пожаловалась на нехватку операторов дронов

      Премьер одной страны захотел обсудить с Трампом совместные учения

      В МИД высказались о легитимности Зеленского на будущих переговорах

      Стало известно о состоянии Дениса Матросова после ДТП с полицейскими

      Россиянка лишилась двух квартир и миллионов рублей из-за мошенников

      ФАС предложила запретить на месяц производителям вывозить бензин из России

      Ротенберг оценил матчи сборной России во время международной изоляции

      Намечена дата запуска корабля «Прогресс МС-30» к МКС

      Россиянам назвали самое доступное безвизовое направление за границей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше