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02:37, 7 февраля 2025Из жизни

Полиция сорвала секс-вечеринку геев и арестовала 56 ее участников

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MakeStory Studio / Shutterstock / Fotodom

В столице Индонезии Джакарте полиция арестовала 56 мужчин на секс-вечеринке. Об этом сообщает Asia One.

Полицейские сорвали мероприятие геев, происходившее в отеле. Трем участникам секс-вечеринки может грозить до 15 лет тюрьмы. Их подозревают в организации непристойного мероприятия.

По словам представителя полиции, мужчины пришли на вечеринку исключительно в «поисках удовольствия». Правоохранители нашли у посетителей презервативы и лекарства, препятствующие заражению ВИЧ-инфекцией.

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Гомосексуализм в Индонезии не преследуется по закону, однако осуждается обществом, в большинстве своем исповедующем ислам. В стране запрещены секс-услуги, и, по мнению местных активистов, полицейские часто злоупотребляют этим, чтобы задерживать геев.

Ранее сообщалось, что любительница секс-вечеринок из Великобритании впервые попала на подобную встречу фетишистов в 46 лет, после чего стала посещать их регулярно.

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